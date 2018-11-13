Aplıç’ta beyaz güvercinli açılış

1955 yılından bu yana kapalı olan Lefke Aplıç kapısı dün karşılıklı geçişlere açıldı. Folklor gösterileri eşliğinde yapılan açılışta barışın simgesi beyaz güvercinler uçuruldu

Kıbrıs’ta kapalı geçiş noktalarından birisi olan Lefke Aplıç Kapısı karşılıklı geçişlere açıldı.



1955 yılından bu yana kapalı olan Lefke Aplıç kapısının açılışına bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Folklor gösterileri eşliğinde yapılan açılış öncesi kapıda toplanan kalabalığa hitap eden Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, Kıbrıs’ta hiçbir geçiş noktasının açılışının kolay olmadığını ve Aplıç kapısı için ilk kapının açıldığı 23 Nisan 2003’ten bu yana uğraş verdiklerini belirtti. Nekipzade, kapının hem bölgedeki barajlara ulaşımı kolaylaştıracağını hem de barışa önemli bir katkı olacağını söyledi.



Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Güney Kıbrıs’tan gelip 60 yıl sonra ilk kez bu kapıdan Kuzey’e geçiş yapan 2 Kıbrıslı Rumun içlerindeki özlemi hissettiğini belirtti.

Kaya, Solya ve Erenköy bölgesinden insanların da 15 yıldır kapının açılması mücadelesi verdiklerini belirtti.

Açılış öncesi, folklor gösterileri yapıldı



KKTC’ye geçiş yapan bazı Kıbrıslı Rumların da konuşma yaptığı açılışta, kurdele kesilerek kapı yaya ve araçlı geçişlere açıldı. Daha sonra barışın simgesi beyaz güvercin uçuruldu.



