banner107
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
87 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
134 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
29 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
256 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
38 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
64 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
34 0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
146 0
banner82
banner206

Aplıç’ta beyaz güvercinli açılış

banner27

1955 yılından bu yana kapalı olan Lefke Aplıç kapısı dün karşılıklı geçişlere açıldı. Folklor gösterileri eşliğinde yapılan açılışta barışın simgesi beyaz güvercinler uçuruldu

Aplıç’ta beyaz güvercinli açılış
banner192

 

Kıbrıs’ta kapalı geçiş noktalarından birisi olan Lefke Aplıç Kapısı karşılıklı geçişlere açıldı.


1955 yılından bu yana kapalı olan Lefke Aplıç kapısının açılışına bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.


Folklor gösterileri eşliğinde yapılan açılış öncesi kapıda toplanan kalabalığa hitap eden Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, Kıbrıs’ta hiçbir geçiş noktasının açılışının kolay olmadığını ve Aplıç kapısı için ilk kapının açıldığı 23 Nisan 2003’ten bu yana uğraş verdiklerini belirtti. Nekipzade, kapının hem bölgedeki barajlara ulaşımı kolaylaştıracağını hem de barışa önemli bir katkı olacağını söyledi.


Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Güney Kıbrıs’tan gelip 60 yıl sonra ilk kez bu kapıdan Kuzey’e geçiş yapan 2 Kıbrıslı Rumun içlerindeki özlemi hissettiğini belirtti.
Kaya, Solya ve Erenköy bölgesinden insanların da 15 yıldır kapının açılması mücadelesi verdiklerini belirtti.

Açılış öncesi, folklor gösterileri yapıldı


KKTC’ye geçiş yapan bazı Kıbrıslı Rumların da konuşma yaptığı açılışta, kurdele kesilerek kapı yaya ve araçlı geçişlere açıldı. Daha sonra barışın simgesi beyaz güvercin uçuruldu.


 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.