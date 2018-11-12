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Aplıç ve Derinya kapıları karşılıklı açıldı

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Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapıları bugün eşzamanlı olarak karşılıklı geçişlere açıldı

Aplıç ve Derinya kapıları karşılıklı açıldı
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KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına, bugün  iki yeni kapı daha eklendi.Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapıları bugün eşzamanlı olarak karşılıklı geçişlere açıldı.

Lefke bölgesindeki Aplıç kapısı Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından açıldı.Aziz Kaya, sınır kapısında beyaz güvercin uçurttu ve ardından da kurdeleyi keserek hayırlı olmasını temenni etti.

Derinya ve Aplıç kapıları ile birlikte KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının sayısı 9’a yükseldi.

Kıbrıs’ta, 1974’ten 23 Nisan 2003 öncesine kadar, Ledra Palace, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından çok sınırlı olarak geçişler yapılabiliyordu.

Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 2003’te aldığı karar uyarınca Ledra Palace sınır kapısı ile Beyarmudu sınır kapısı 23 Nisan 2003’te karşılıklı geçişlere açıldı.

Gazimağusa’daki Akyar kapısında ise altyapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla serbest geçişler 26 Nisan 2003’ten itibaren başladı.

Ardından 10 Mayıs 2003’te Metehan,31 Ağustos 2005’te Bostancı, 3 Nisan 2008’de Lokmacı ve 14 Ekim 2010’da Yeşilırmak kapıları geçişlere açıldı.

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