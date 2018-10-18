Aplıç, açılışa hazır

Başbakan Erhürman, Aplıç’ın geçişlere hazır noktaya getirildiğini bildirdi ve “Rum tarafı ‘açmaya hazırım’ dediğinde Türk tarafı olarak da hazır olmak için tüm tedbirler alındı” dedi

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişlere açılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Basına açıklama yapan Başbakan Erhürman, sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, dövizdeki yükselişin bir takım fiyat farklılıkları oluşturması sebebiyle ihaleleri açmakta zorlandıklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmeleri sonrasında “Biz Rum tarafı hazırım dediğinde bu kapıları açmaya hazır olacağız. Bu tam istediğimiz gibi bir açılış olabilir, ya da o noktaya gelemezsek geçici tedbirlerle olacak. Geçişlerle ilgili karar verildiğinde bizden kaynaklı herhangi bir teknik sıkıntı olmayacak” dediklerini hatırlattı ve sözlerini tuttuklarını belirtti.

Bu konuda uzun süreden beridir çalışıldığını, Derinya Kapısı için de aynı şeyin yapıldığını anlatan Erhürman, “Aplıç Kapısı için de bugün Derinya’nın muadili bir durum yaratıyoruz, siyasi düzeyde iki lider ‘tamamdır geçişler başlasın’ dediği anda bir her iki kapıyı da geçişleri başlatmaya hazır noktaya getirdik” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı’nın bu konuyla ilgili olarak uzun bir süredir yoğun şekilde çalıştığını belirten Başbakan Erhürman, çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini dün gözlemlediklerini kaydetti. Erhürman, KTBKK ve GKK’nın da bu süreçte ihtiyaç duydukları her türlü katkıyı yaptıklarını söyledi.

Aplıç Kapısı’nın açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Erhürman, bu yüzden Derinya ile Aplıç’ın birlikte ele alındığını ve ikisinin açılması arasında uzun bir takvim mesafesi bulunmamasını istediklerini, beklentilerinin iki kapının mümkün olduğunca eş zamanlı olarak açılması yönünde olduğunu ifade etti.

Aplıç Kapısı’nın açılmasının Lefke Bölgesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çünkü dağ turizmi ile deniz turizmi buluşacak dolayısıyla buradan geçişler ekonomiye de ciddi bir hareketlilik getirecek, diğer geçişlerde bir mesafe kaybı yaşanıyor, bu kayıp Aplıç’ın açılmasıyla kapatılacak, bölge halkı arasındaki ilişkiler ve her iki tarafta da turizm açısından bu kapının açılması önemli “ dedi.

İki tarafın da kaybedeceği değil kazanacağı yöntemler üzerinde düşünmenin marifet olduğunu kaydeden Erhürman, Aplıç Kapısı’nın iki tarafın da kazanacağı bir kapı olduğunu vurguladı.

ATAKAN: “DERİNYA GİBİ APLIÇ DA GEÇİŞLERE HAZIR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise dün itibarıyla Aplıç Kapısı’nda açılma kararı verilmesi halinde işlem yapacak seviyeye geldiklerini, her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Bunun geçici bir yapı olduğunu söyleyen Atakan, döviz krizinden dolayı ihalelerde biraz sıkıntı yaşadıklarını, ihalenin yeni bağlandığını, konumlandırmayı ihalenin içinde olacakmış gibi yaptıklarını, ihaleyi alan firmanın çalışmaya devam edeceğini ancak işlem bitene kadar liderler tarafından herhangi bir karar alınırsa Derinya gibi Aplıç Kapısı’nın da geçişlere hazır olduğunu anlattı.