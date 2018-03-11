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AP milletvekilleri 5-7 Mayıs tarihlerinde Maraş’ı ziyaret edecek

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AP milletvekilleri 5-7 Mayıs tarihlerinde Maraş’ı ziyaret edecek
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AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, “Maraş’ın, Türkiye’nin zayıf noktası” olduğunu savundu. 
Habere göre, AKEL AP üyesi Takis Hacıyeorgiu, yapılan girişimler neticesinde, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin 5-7 Mayıs tarihlerinde Maraş’ı ziyaret edeceğini anımsattı. 
Hacıyeorgiu, söyleşisi kapsamında “Türk işgalinin bir zayıf noktası varsa, bunun Maraş olduğunu” da ileri sürdü. 
Hacıyeorgiu, Kıbrıs sorununun yeniden gündeme gelmesini istedikleri mesajını uluslararası açıdan ortaya koymak için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara da çağrıda bulundu. 

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