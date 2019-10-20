Antik limandaki tersane kaldırılacak

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Girne Antik Limanla ilgili olarak, ocak ayı itibariyle oranın restorasyonuna başlanacağını, güzel bir projelendirmeyle bakanlık koruması altında olan limanın iyileştirileceğini söyledi.

Limandaki sahibi olmayan gemiler ile ilgili ihbar gönderildiğini söyleyen Üstel, konuyla ilgili ay sonuna kadar bakanlığa müracaat etmeyenlerin gemilerinin ay sonuna kadar devlet emlak ile işbirliğiyle kaldırılacağını da bildirdi.

“Tersaneyi de oradan kaldıracağız” diyen Üstel, çalışanları mağdur etmeden orasının da düzenleneceğini belirtti.