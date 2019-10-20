banner255
banner69
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
3 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
1 0
 
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
108 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
24 0
Savaş senaryosu canlandırıldı
Savaş senaryosu canlandırıldı
13 0
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
619 0
banner82

Antik limandaki tersane kaldırılacak

banner27

Antik limandaki tersane kaldırılacak
banner267

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Girne Antik Limanla ilgili olarak, ocak ayı itibariyle oranın restorasyonuna başlanacağını, güzel bir projelendirmeyle bakanlık koruması altında olan limanın iyileştirileceğini söyledi.

Limandaki sahibi olmayan gemiler ile ilgili ihbar gönderildiğini söyleyen Üstel, konuyla ilgili ay sonuna kadar bakanlığa müracaat etmeyenlerin gemilerinin ay sonuna kadar devlet emlak ile işbirliğiyle kaldırılacağını da bildirdi.

“Tersaneyi de oradan kaldıracağız” diyen Üstel, çalışanları mağdur etmeden orasının da düzenleneceğini belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.