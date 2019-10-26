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Antalya’da Lefkoşa tanıtımı

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LTB heyeti, Antalya’da Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı

Antalya’da Lefkoşa tanıtımı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Heyeti, Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından 4. Kez düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.
Kaleiçi Old Town Festivali’nde LTB’yi Meclis Üyeleri Salih Çeliker, Safiye Özaltıner, Umut Öksüz ve Eliz Soyer ile Dış İlişkiler Görevlisi Zehra Zekai temsil etti.

24 ülkeden 48 şehrin katılım gösterdiği festival kapsamında şehirlerin eski kent merkezlerini tanıttığı “Yaşayan Eski Şehirler Forum”u gerçekleştirildi.

LTB Dış İlişkiler Görevlisi Zehra Zekai  “Yaşayan Eski Şehirler Forum’u” kapsamında Lefkoşa Surlariçi Bölgesi’nin tarihini, gelişme sürecini ve mevcut durumunu tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.
Ayrıca Forum kapsamında Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın önderliğinde her katılımcı şehir,  Antik Kentlerin tanıtılması ve geliştirilmesini amaçlayan ortak bir Deklarasyona imza attı.

LTB’nin yanısıra, Girne Belediyesi de Kaleiçi Old Town Festivali’nde Kıbrıs’ı temsil ederken birlikte ortak bir uyum içerisinde KKTC  24 ülkeye tanıtılmış oldu.

Antalya ziyareti kapsamında LTB Heyetini oluşturan Meclis Üyeleri Salih Çeliker, Safiye Özaltıner, Umut Öksüz ve  Eliz Soyer ile Dış İlişkiler Görevlisi Zehra Zekai, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

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