banner255
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
8 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
90 0
 
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
55 0
Polis'ten Emiliano Sala için acı karar
Polis'ten Emiliano Sala için acı karar
35 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
35 0
“UNFICYP önemli rol oynuyor”
“UNFICYP önemli rol oynuyor”
20 0
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
61 0
banner82

Antalya'da hortum

banner27

Antalya'da hortum
banner215

ANTALYA'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortumoluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi. Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı. Açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Son dakika: Antalya Havalimanında fırtına nedeniyle otobüs devrildi

Son dakika: Antalya Havalimanında fırtına nedeniyle otobüs devrildi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.