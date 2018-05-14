Annelerimizin kıymetini bilelim

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, anne özlemine düşmeden, yokluğunu hissetmeden kıymetlerini bildiğimizi göstermenin evlatlara düşen en büyük vazife olduğunun altını çizdi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Anneler Günü’nde ülkemizde doğum yapan anneleri ziyaret etti.

Dr. Ahmet Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada; kaç yaşında olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, doğduğumuz günden itibaren annelerimizin öğrettiklerinin ve varlığının en büyük dayanağımız olduğuna işaret etti.

“Asla tükenmeyecek özveri, sabır ve başka kimsenin kimseye gösteremeyeceği tahammül ile en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, metanetin, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan annelerimiz başımızın tacıdır” diyen Savaşan, “hayatlarını çocuklarına adayan ve neredeyse yaptıkları her şeyde öncelikle onların geleceğini, gelişimlerini düşünen annelerimize, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını ve emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, onlara verdiğimiz değerin ifadesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anne özlemine düşmeden, yokluğunu hissetmeden kıymetlerini bildiğimizi göstermenin evlatlara düşen en büyük vazife olduğunun altını çizen Savaşan, “bu anlamlı günde bütün annelerin anneler gününü kutluyor, evlatları ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.