Anneleri her zaman hatırlayalım

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir bakarsınız ki, artık en yakınlarınız hayatta değil. Ne babanız var, ne anneniz var hayatta... O nedenle, hayattayken onları her zaman hatırlayalım” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dipkarpaz Belediyesi 3. Yol Koşusu ve Sanat Festivali’ne katılarak burada bir konuşma yaptı.

Akıncı, burada hem annelerin gününü kutladı, hem de doğal zenginlikler konusunda konuştu.

Doğal zenginlikleri koruyarak gelişerek kalkınmanın yollarının bulunması gerektiğini belirten Akıncı, “Değerlerimizin bilincinde olalım, bunları gözümüz gibi koruyarak kalkınmanın yollarını bulalım” dedi.

Konuşmasına anneler gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Saygıdeğer annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Annelerin değerini hayattayken bilelim, sık sık ziyaret edip ellerini öpelim” mesajı veren Cumhurbaşkanı Akıncı, 1975 yılından bu yana aktif siyasetin içinde olduğunu, o aktiflik içinde ayların, yılların nasıl geçtiğinin farkına varılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir bakarsınız ki, artık en yakınlarınız hayatta değil. Ne babanız var, ne anneniz var hayatta... O nedenle, hayattayken onları her zaman hatırlayalım, her zaman yanlarında olalım ve inanın ki yanlarında olmak, onlara mutlulukların en büyüğünü veriyor” diye konuştu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un hizmetlerini takdir ettiğini ifade eden Akıncı, hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, bu yarışın devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yerel yönetimlere içten gelen bir sempatisi olduğunu, kendisinin de yerel yöneticilikten geldiğini ve 14 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Korumacılık, muhafaza ederek gelişmeyi sürdürmek demektir. Sürdürülebilir bir kalkınma demektir. Demek ki, bunu yaparken plana uygun hareket etmek esastır. Fakat, öncelikle planı yaratmak gerekir. Bizim bu ülkede en büyük eksikliklerimizden bir tanesi ne yazık ki fiziki ölçekte planlarımızın, imar planlarımızın olması gerektiği yerde olmamasıdır. Bu konuda geride kaldık, bunu hızlı bir şekilde kapatmamız lazım. Bu doğal güzellikleri koruyarak, gelişmenin yolunu bulabilmeniz lazım. Bunu yaptığımız takdirde hem bölgemiz gelişecek, hem değerlerimizi korumayı başaracağız, hem de turizmimiz her geçen yıl daha iyiye gidecek.”

Turistlere kendi ülkelerinde gördükleri şeyleri göstermekle bir yere gidilemeyeceğini, turistlerin, yüksek binaları, beton yığınlarını ülkelerinde de gördüğünü ama doğal güzellikleri bulamayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Değerlerimizin bilincinde olalım, bunları gözümüz gibi koruyarak kalkınmanın yollarını bulalım” dedi.



