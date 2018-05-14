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“Anneler her zaman baş tacımızdır”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

“Anneler her zaman baş tacımızdır”
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Güngördü, huzurevinde yaşayanların hatırlarını sordu, onlarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 
Güngördü, huzurevinde yaşayan büyüklerin herkesin annesi ve babası olduğuna işaret ederek, onları her fırsatta ziyaret etmenin ve ihtiyaçlarında yanlarında olmanın görev olduğunu söyledi. Güngördü, böyle anlamlı bir günde büyükleri yalnız bırakmayan onları ziyaret eden herkese de teşekkür etti.

Güngördü “Anneler Günü” nedeniyle mesaj da yayımlayarak, annelerin yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.
Tüm annelerinin gününü kutlayan Nidai Güngördü, “Huzurla dolu bir dünyanın temelleri, annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı bireylerle mümkündür. Dünyada barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annedir” dedi.
Annelerin hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olduğunu da söyleyen Güngördü,  mesajında “Anneler her zaman baş tacımızdır” ifadesine yer verdi. 
 

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