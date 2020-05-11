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Anneler Günü fotoğraflarla kutlandı

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Anneler Günü, bu yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçti. Kutlamalar fotoğraflar, güzel sözler ve sosyal medya hesapları üzerinden veya telefon görüşmeleriyle yapıldı

Anneler Günü fotoğraflarla kutlandı

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, bu yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçti.

Kutlamalar fotoğraflar, iyi dilekler ve güzel sözlerle sosyal medya hesapları üzerinden veya telefon görüşmeleriyle yapıldı.

Annelerini kaybedenler sosyal medyada özlemelerini dile getirdi. Ortak temenni ise herkesin annesine gönül rahatlığı ile sarılabileceği günlerin yakın zamanda gelmesiydi.

Bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyup annelerini önceki gün ziyaret edip hediyelerini verirken, risk grubundaki annelerini korumak için bu ziyaretleri erteleyenler de oldu.

Annesi hayatta olmayanlar ise bugün sokağa çıkma yasağı olduğundan mezarlık ziyaretlerini önceki gün yaptı, kaybettiği yakınları için dua okudu.

Devlet ve hükümet yetkilileriyle sivil toplum örgütleri Anneler Günü nedeniyle mesajlar yayımlıyor. 

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde onayladığı “Sokağa Çıkma Yasağı (Değişiklik) Emirnamesi’yle dünden itibaren başlayan Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağına çiçekçiler için istisna uyguladı. Emirname uyarınca, çiçekçiler Anneler Günü nedeniyle direkt dükkanlarına müşteri kabul edip satış yapmıyor ancak sadece adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebildi. Bu amaçla evlere çiçek taşıyacak personel çalıştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede 4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörler açıldı, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalktı ancak bugünden itibaren her pazar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebiliyor. Geceleri 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek.

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