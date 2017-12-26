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Anlamlı bağış

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Atleks Sanverler Ltd’den Lefkoşa Hastanesi'ne Otoklav cihazı bağışı yapıldı

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Anlamlı bağış
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, cerrahi kliniğin ihtiyacı olan yüksek otoklav cihazının hastaneye Atleks Sanverler Ltd. tarafından bağışladığını açıkladı.
Erol Uçaner, yaptığı yazılı açıklamada, alet sterilizasyonunda kullanılan cihazın ilgili şirketin direktörleri Önder Sanver ve Ahmet Sanver tarafından bugün Cerrahi Klinik Şefi Dr. Tarık İzbul’a teslim edildiğini belirtti. Uçaner, katkılarından dolayı Sanver ailesine teşekkür ettiklerini söyledi. 
Cihazın teslimi sırasında Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı da hazır bulundu.

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