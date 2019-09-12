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Ankara’dan bir ekip olayla ilgili araştırma yapmak üzere yola çıktı

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Ankara’dan bir ekip olayla ilgili araştırma yapmak üzere yola çıktı
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Başbakan Ersin Tatar, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamadan 200 dönümlük bir alanın etkilendiğini, Ankara’dan bir ekibin olayla ilgili araştırma yapmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Tatar, “Olay son derece önemlidir. Konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz” dedi. Halkın can ve mal güvenliğini kendileri için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, konunun araştırılması için gerek Başbakanlık başkanlığında gerekse Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli tüm kriz masaları ve çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi.

Tatar, Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenledi. Başbakan’a Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratlar eşlik etti.

Patlama nedeniyle 12 kişinin ambulanslarla Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, 9 kişinin ayaktan tedavi sonrası taburcu edildiğini kaydeden Başbakan, 3 kişinin hafif yaraları olduğunu, onların da gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Bir soru üzerine Başbakan, yaralı asker de olmadığını, askerlerin olayın yaşanmasıyla bölükten tahliye edildiğini kaydetti.

Oluşturulan kriz masasının çalışmalarını Çatalköy Belediyesi’nde yürüttüğünü söyleyen Başbakan, basın toplantısında soruları da yanıtladı.

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