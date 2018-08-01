Ankara’da sessiz görüşme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sonuyla ilgili atadığı geçici danışman Jane Holl Lute’un önceki gün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme Rum basınında da yankı buldu.

Güney’de yayımlanan Filelefheros gazetesi “Lute Çavuşoğlu ile Görüştü, Eylül’de Kocias ile” başlığı altında verdiği haberinde, Lute’un Ankara ziyaretinin, beklenenden hızlı olduğu yorumunda bulundu.

Görüşmeyi, Çavuşoğlu’nun, sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından duyurduğunu belirten gazete, Lute’un görüşme sonrası açıklama yapmadığını kaydetti.

Haberde, bilgilere göre Lute’un önümüzdeki Cuma günü İngiltere’ye giderek İngiliz yetkiliyle görüşeceği; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la ise Eylül başlarında bir araya geleceği aktarıldı.

Haravgi gazetesine göre, Lute-Çavuşoğlu görüşmesini yorumlamaya çağrılan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, önümüzdeki süre içerisinde Lute’un ve müdahil başkentlerin programlarına göre Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’de görüşmeler yapılmasının beklenen gelişmeler olduğunu söyledi.

Bilgilere göre Lute’un, Eylül’e kadar temaslarını tamamlamış olacağını söyleyen Prodromu, kendilerinin, BM’yi beklediğini ifade etti.

Politis gazetesi ise Lute-Çavuşoğlu görüşmesini aktardığı haberinde, bilgilere göre Lute’nin 11 Eylül’de Kocias ile, 13 Eylül’de de Brüksel’de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşeceğini, Londra ziyaretinin tarihinin henüz bilinmediğini kaydetti.

