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Ankara'da bulunan Müzakereci Özdil Nami Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü bildirildi.

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 Ankara’da temaslarda bulunan Müzakereci Özdil Nami’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü bildirildi. AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre,...

Ankara'da bulunan Müzakereci Özdil Nami Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü bildirildi.
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 Ankara’da temaslarda bulunan Müzakereci Özdil Nami’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü bildirildi.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, “çalışma ziyareti” için Ankara’da bulunan Nami, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştükten sonra Bakan Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Kıbrıs'ta sürdürülen kapsamlı müzakere sürecinin içinde bulunduğu aşama hakkında görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs müzakere sürecine Türkiye’nin tam desteğini yinelediği de belirtildi.

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