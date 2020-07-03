Ankara'da sürpriz görüşme: Sucuoğlu, Fuat Oktay'la buluşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 19.35’de KKTC’den ayrılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile ,Çalışma , Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir dizi temaslarda bulunacak Sucuoğlu, 10 Temmuz Cuma günü KKTC’ye dönecek.

Bakan Sucuoğlu’na Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Salel Kaşif ve Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam’dan oluşan heyet eşlik edecek.

İSTANBUL'DA DA ZİYARETLER YAPACAK

Covid 19 nedeniyle, İstanbul üzerinden aktarma yaparak Ankara’ya geçecek olan Bakan Sucuoğlu, İstanbul’da da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.