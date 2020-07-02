Ankara Büyükelçiliği askeri ataşeliğine yeni atama

KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği kadrolarına Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Is. Yb. Ahmet Üçok ile P. Asb. Kd. Bçvş. Varış Tanrıöver'in görev süreleri 2 Ağustosta sona ereceğinden, bu görevlere P. Bnb. Esat Çağlar ile P. Asb. Bçvş. Eser Gazilersoyu’nun atmasına karar verildi.