Anıttepe İçin Yasayı Uygulayın

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarındaki bakımsızlığa yetkililer bir türlü çözüm üretemiyor. Anıttepe’nin kirliliği, bekçi olmaması ve son olarak da elektriğinin kesilip karanlığa mahkum edilmesi, “büyük ayıp” olarak nitelendiriliyor

Bu ayıba son verin

Liderimiz Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezar bölgesi, bakımsızlıktan geçilmiyor. Anıt çevresinin kirliliği, bekçi olmaması ve elektriğinin kesilmesi, “büyük ayıp” olarak nitelendiriliyor. Dr. Fazıl Küçük Vakfı ise Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’nın maddelerinin uygulanmasını istiyor

Yakışmayan bu durum karşısında yetkili birimlere müdahale edilmesi ve bu ayıbın kaldırılması çağrısı yapılıyor.

Karanlığa ve bakımsızlığa mahkum bırakılan Anıttepe için Dr. Fazıl Küçük Vakfı da çağrıda bulundu.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarı ile ilgili olumsuzluklar yaşandığını belirterek, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yasa’nın ilgili maddelerinin gereğinin bugüne kadar hükümetler tarafından yerine getirilmediği savunularak, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının olduğu yer olan Anıttepe’de geçmişten bugüne yaşanan türlü olumsuzluklar, anıt çevresinin kirliliği, bekçi olmaması ve son olarak da elektriğinin kesilmiş olması hepimizi derinden üzmekte ve toplum liderine duyulan saygı açısından da acı acı düşündürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve Lidere duyulan saygı gereği olarak Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasasının 15 Aralık 1997’de yürürlüğe girdiği ve Yasa’nın amacının Kıbrıs Türk Toplumunun Lideri ve Varoluş Mücadelesinin Öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ün adını ölümsüzleştirmek, mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak ve anısını kuşaktan kuşağa yaşatmak olduğu, Aralık ayında yasanın amaçları doğrultusunda tadil edilerek tekrar yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasasının Anıttepe’nin güvenliği ve bakımı ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna tüzük yapma yetkisi verdiği, Dr. Küçük Müzesi’nin yaşatılması, geliştirilmesi ve idamesi için bir başkan ve dört üyeden olmak üzere beş üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulmasını emrettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Yasası’ndaki yasa maddelerinin hükümetimiz tarafından bir an önce ele alınıp, gerekli tüzüklerin çıkarılması, Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasını ve tüm halkımızı derinden yaralayan bu yaşananların bir daha yaşanmamasını beklediğimizi bildiririz” denildi.



