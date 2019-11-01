banner255
banner69
182 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
19 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
231 0
banner82

Anı parası bile Rumları rahatsız etti

banner27

Rum tarafı, Liderimiz Dr. Küçük’ün anısına bastırılan “0” Euro değerindeki anı parasının peşine düştü

Anı parası bile Rumları rahatsız etti
banner267

Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına “0” Euro değerinde anı parası basıldığı haberi üzerine, Rum Haber Ajansı (KİPE) konuyu Avrupa Merkez Bankası’na sordu.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası Sözcüsünün, KİPE’ye, elektronik posta yoluyla verdiği cevapta özetle şunlar kaydedildi:

“Avrupa Merkez Bankası tarafından meşru kabul edilen tek banknotlar Euro sistemi tarafından basılanlardır. Söz konusu anı banknotunun üretilmesi Avrupa Merkez Bankası’nın onay veya düzenlemesine tabi değildir. Bu tür banknotlar basılacaksa, özgün para olarak algılanmaması için Avrupa Merkez Bankası’nın ilgili kurallarına uygun basılması gerekir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.