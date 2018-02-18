Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu ve Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş son yolculuğuna uğurlandı.

64 yaşında yaşama veda eden Andaş için, uzun yıllar sayısız oyunda görev yaptığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda tören düzenlendi.

Törende ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan yaptı.

Doğan, Kıbrıs Türk Tiyatrosunun bir sanatçısını kaybettiğini belirterek acılarının çok büyük olduğunu ve sözün bittiği yerde olduklarını kaydetti.

Halil İbrahim Doğan konuşmasında, İbrahim Andaş’ın kendisini tiyatroya özellikle çocuk tiyatrosuna Adadığına da dikkat çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de törene katılarak konuşma yaptı.

Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Toplumunda iz bırakan değerlerin hiç bekenmedik zamanlarda beklenmedik anlarda yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Özyiğit, “Kıbrıs Türk toplumunun duyarlılığını sanat yaşamı ile toplumsal bilinci yükseltmek maksadı ile bir görev üstlenmiş bir misyon üslenmiş çok değerli bir tiyatro sanat adamıydı. Çok değerli bir kişilikti” dedi.

Tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer de Andaş’ın tiyatroya bağlılığına işaret etti.

Hazer, kendisini tiyatroya adamış olan Andaş’ın son güne kadar tiyatro için koşturduğunu söyledi

Tiyatro sanatçısı Doğan Erçağ da İbrahim Andaş’ı anlatmak için cümlelerin yetmediğini ifade etti.

Erçağ, “Göründüğü gibi olan ve oluğu gibi görünen adam gibi bir adamdı“ dedi

İbrahim Andaş’ın öğrencisi tiyatro sanatçısı Mustafa Emirtaneoğlu, da alaylılarda eğitimin ancak üstat çırak ilişkisi ile olduğunu belirtti.

Emirtaneoğlu, “İnsan doğmak bir kaderdir, İnsan olmak bir tercihtir ben insan olduğumu sanıyordum üstadım İbrahim Andaç ile tanışana kadar insan olmanın ne olduğunu öğrendim ama esas mesela insan kalmak.”

Konuşmaların ardından İbrahim Andaş’ın naaşı alkışlar arasında Devlet tiyatrosundan uğurlandı.

Andaş’ın cenazesi daha sonra Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi.