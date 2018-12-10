Anayol, derenin üzerine yapılmış

Girne - Lefkoşa anayolunun 1980'li yıllarda çift şerit yapılırken derenin üzerine yapıldığı ortaya çıktı. Ciklos mevkiinin olduğu yerde, derenin önü kesildi

Girne - Lefkoşa anayolunun 1980'li yıllarda çift şerit yapılırken derenin üzerine yapıldığı ortaya çıktı.

Ciklos mevkiinde keskin virajın olduğu yerde, derenin önü kesiliyor. 5 Aralık tarihinde anayolda yaşanan taşkınlarda, aracın uçuruma sürüklendiği nokta, derenin adeta yatağı konumunda.

Yaşanan sel felaketinde, anayola taşkın suların akması üzerine konuyu araştıran Evrenselgazete, Girne - Lefkoşa anayolunun dere yatağı üzerinde olduğunu, Ciklos mevkiinde ise inşaa edilen yolla derenin önünün kesildiğini tespit etti.

Yolun 1980'li yıllarda çift şerit yapıldığı belirtilirken, son yapılan yenileme projesinde ise bunun farkedilememesi neticesinde herhangi bir güzergah değişikliği yapılmadı.

KARAYOLLARI DAİRESİ HALEN FARKINDA DEĞİL

Konuyla ilgili Evrenselgazete'den Rana Sarro'nun soru yönelttiği yetkililerin bu durumdan halen bihaber oldukları görüldü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı'ya yöneltilen soru üzerine, yolun çok eski olduğunu, inceleme yapmadan bunu araştırmadan birşey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Konuyla ilgili bahse konu yola Google Eart'ten bakarak, inceleme yapan Niyazi Türkseven ise Evrenselgazete'ye konuştu.

Türkseven, "Benim kendi gözlemime göre Boğaz Piknik Alanı ve çevresindeki yamaçların bütün suyunu taşıyan dere bir yerde maalesef yolun altında kalmıştır. Tabi bu büyük bir ihtimal yolun çift şerit yapıldığı zamandan beri bu şekildedir. Ancak aşırı yağan yağışlar nedeniyle felaket olarak kendini göstermiştir. Önü tıkalı olan dere yolun üzerinden akmış önüne geleni alıp götürmüştür" dedi.