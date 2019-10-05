Anayasa değişikliği gündemde

Başbakan Tatar, hükümetin Anayasa değişikliği yapılması için hazırlığa başladığını, konunun Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldiğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri önceki akşam Lefkelilerle bir araya geldi.

Tatar, Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin de katılımıyla Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde “Ülkeye Hizmet Yolunda Lefke’deyiz” sloganıyla önceki akşam gerçekleşen toplantıda kabine üyeleri sorunları dinledi, halkın sorularını yanıtladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Tatar, hükümetin icraatlarını değerlendirirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay dış politikayla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan, bütçe sıkıntıları ve diğer sıkıntılardan dolayı, 6’ncı ilçe olan Lefke’ye istenilen ölçüde ilgili gösterilemediğini ve buraya yatırımların da yapılamadığını söyledi.

Tatar, 2020 yılının bütçesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu, ekim ayı sonuna kadar bütçenin hazırlanacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını kaydetti.

Bölgeleri ziyaret ederek bir takım sıkıntıları yerinde dinleme, gerekli tedbirleri alma, imkanlar çerçevesinde bunları bütçeye yansıtma hedefinde olduklarını belirten Başbakan, “Hükümet olarak ilk ziyareti Lefke’ye yaptık. Lefke’ye yatırımların önünün açılması için yol haritası çizmek temennimizdir” dedi. Tatar, diğer ilçelerde de benzer toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Anayasa değişikliği yapılması için bir hazırlığa başladığını, konunun Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldiğini söyleyerek, “Yargının elinin güçlenmesi, yargıç sayısının artırılması, hukukun daha hızlı çalışabilmesi ve bazı diğer tedbirler için Anayasa değişikliği şart” dedi.

Tatar, Anayasa değişikliği için Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret etti.

Bir soru üzerine Başbakan Tatar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tahsili gecikmiş alacaklarda bir takım sıkıntılar olduğunu, bunun da bankaların faiz maliyetlerine yansıdığını söyledi, faizlerin daha aşağıya çekilmesi için hükümetin bir takım ciddi çalışmalar içinde olduğunu kaydetti.

Tatar, vatandaşların da bu indirimi bankalarından talep etmesi, haklarını araması gerektiğini belirtti.

Başbakan, Lefke-Güzelyurt yolunun tamamlanmasının hükümet programında olduğunu kaydederek, yatırım kalemleriyle bu yolun tamamlanacağını söyledi, “2020’nin ilk aylarında bu çalışma başlar ve tamamlanır diye düşünüyorum. Lefke’deki mahkeme, polis, itfaiye gibi devlet hizmetlerinin verileceği binalarla ilgili bürokratlar çalışıyor. 2020 bütçesinde bu kalemlerin ayrılması temennimiz. Lefke’nin beklediği hizmetleri alması önemli. Bu bilinç içindeyiz” şeklinde konuştu.

Tatar, hükümetin son 4 ayda önemli adımlar attığını kaydederek, “Büyük bir çalışma ve irade söz konusu. KKTC’de uyumlu çalışan bir hükümetin olduğunu, önemli hizmetler yaptığını halkımız da görüyor” dedi.

2020 yılının bütçesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu, ekim ayı sonuna kadar bütçenin hazırlanacağını ve Cumhuriyet Meclisi’ sunulacağını kaydeden Tatar, “Bölgeleri ziyaret ederek bir takım sıkıntıları yerinde dinleme, gerekli tedbirleri alma, imkanlar çerçevesinde bunları bütçeye yansıtma hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Hükümetin icraatları konusunda da değerlendirmede bulunan Tatar, KKTC ile TC arasında imzalanan ekonomik protokole ve kaynak akışının başlayışına işaret etti ,“Tüm bunlar son 4 ayda gerçekleştirilmiş başarılardır. Bunlar kolay kolay olacak işler değil. Büyük bir çalışma, irade söz konusu. KKTC’de uyumlu çalışan bir hükümetin olduğunu, önemli hizmetler yaptığını halkımız da görüyor. Ekonomideki büyümeyi sağlamak temel hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, kaynak akışının başlamasının, geçmişe yönelik borçların ödenmesi, kamu maliyesinin iyileştirilmesi, Ankara ve Lefkoşa kaynaklı yeni ihalelerin açılması için önemli olduğunu kaydederek, tüm bunların ekonomide hareketlilik ve beklenti de yarattığını dile getirdi.

Başbakan, ülkedeki sektörlerin gelişimi için atılacak adımlara da işaret ederek, “KKTC’nin büyüme için alt yapısı tamamdır. Bu saatten sonra önemli olan doğru mesajları vermek ve doğru mali politikalar izlemek” dedi.

Kooperatif Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokole de değinen Tatar, “Maliye Bakanlığı, Kooperatif Merkez Bankası’na geçmişte borçlanılan faizlerle ilgili her ay 20 milyon TL ödeyecek. Bu hemen faizlere yansıdı. Borçlanma faizleri yüzde 30’lardan 15-16’lara geriledi. Madem mevzuat faizleri düştü, kredi faizlerinin düşürülmesi konusunu da Bankalar Birliği ile görüşeceğiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs konusunda da konuştu.

Başbakan Tatar, “Federal temelde bir anlaşma artık ‘olur’ olmaktan çıktı. Alternatif fikirlerin ki, bu kadife ayrılık da, konfederasyon da, AB çatısı altında iki devlet de olabilir. Bunların ilk kez bizim hükümet dönemimizde gündeme geldi. Doğu Akdeniz’de TC ile yürütülen çalışmalar, Maraş açılımı hükümetin bu konudaki net duruşunu ortaya koydu” dedi.