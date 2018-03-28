Anayasa çiğneniyor

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın Lefkoşa Yenişehir bölgesinde inşa etmek istediği yurdun arazisiyle ilgili yasalara aykırı uygulamalar yapıldığı, Meclisin 8’inci Dönem Başkanı Siber tarafından da dile getirildi

Sibel Siber, Yenişehir’de devlete ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Siber, “Araziyle ilgili sorun, kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesindedir” dedi. Siber, “Geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazi verilmesi, hukuk devletinde bu arazinin kiralanmasını haklı kılmaz” diye konuştu.

“Yenişehir’e yurt inşası anayasaya aykırı”



Meclisin 8’inci Dönem Başkanı Sibel Siber, Yenişehir’deki kamu arazisinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi

Cumhuriyet Meclisi 8’inci Dönem Başkanı Sibel Siber, Yenişehir’de devlete ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Siber, araziyle ilgili sorunun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesinde olduğunu kaydetti.

Siber, Yenişehir’deki arazi konusunda yazılı açıklama yaptı.

Haftalardır Yenişehir’de yurt yapılması amacıyla bir şirkete rezerv olarak verilen arazinin hukuka uygun olup olmadığının tartışıldığını kaydeden Siber, “Hatırlanacağı gibi Başbakan olduğum dönemde usulsüz arazi kiralamalarını, alınan savcılık görüşü doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile iptal etmiştik. Hem Başbakanlık hem Meclis Başkanlığı görevlerimde benzer durumlar için aldığım savcılık görüşlerine dayanarak, Yenişehir’deki arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu net olarak söyleyebilirim” dedi.

Siber, şöyle devam etti:

“Benzer arazi konularındaki tüm savcılık görüşleri Başbakanlık’ın arşivindedir. (12 Mayıs 2004, 15 Temmuz 2013,13 Haziran 2017 tarihli görüşler.) Başbakanlık ve Meclis Başkanlığım dönemlerinde Anayasa’ya aykırı olarak devlet arazilerinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmaması gerektiği konusunda basına açıklama yapmış, ayrıca bu tür usulsüz kiralamaların olmaması için Sayıştay’a da yazı yazmıştım. Geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazi verilmesi, hukuk devletinde bu arazinin kiralanmasını haklı kılmaz.”

Sibel Siber, “Yenişehir’deki sorun, arazinin kiralanma usulüyle ilgiliymiş gibi bu konuda savcılık görüşüne başvurmak, esas hukuksuzluk olan konunun özünden kaçmadır” ifadesini de kullanarak, sorunun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesinde olduğuna işaret etti.



