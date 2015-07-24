Anastasiadis kiliseyi coşturdu

Rum lider Anastasiadis, Kilise’nin en üst karar mercii olan Sen Sinod Meclisi’ne Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi verdi. Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, “Anastasiadis’in anlattıklarıyla endişelerimiz gitti;...

Rum lider Anastasiadis, Kilise’nin en üst karar mercii olan Sen Sinod Meclisi’ne Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi verdi. Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, “Anastasiadis’in anlattıklarıyla endişelerimiz gitti; verdiği cevaplarla Sen Sinod üyelerini coşturdu” dedi













Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Kilise’nin en üst karar mercii olan Sen Sinod Meclisi’ne Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bilgi verdi. II. Hrisostomos bilgilendirme sonunda, Anastasiadis’in anlattıklarının ve verdiği cevapların Sen Sinod üyelerini coşturduğunu açıkladı.

Rum radyosu Anastasiadis’in dün II. Hrisostomos başkanlığında toplanan Sen Sinod Meclisi’ne 2 saat boyunca müzakereler hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Bilgilendirme toplantısının ardından basına konuşan Anastaiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın garantili çoğunlukla ilgili ifadesi sorulduğunda “Böyle bir konu görüşülmüyor. Hedef üç özgürlüğün; bütün vatandaşların serbest dolaşım, serbest yerleşim ve iş kurma özgürlüğünün tesis edilmesidir. Burada azınlık veya çoğunluk yoktur” cevabını verdi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un siyasi partileri karanlıkta tuttuğu eleştirilerine de yanıt veren Anastasiadis, “Parti açıklamalarına cevap vermiyorum. Siyasi parti başkanları Ulusal Konsey’de ve Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde teferruatlı olarak bilgilendiriliyor” dedi, şunları ekledi:

“Cevabı Ulusal Konsey’de verilmiş olan ancak birilerinin anlamamakta ısrar ettiği sorulara kamuoyu önünde cevap vermem. Kışkırtılsam da, ortamın yakıcılaştırılmasına müsaade etmeyeceğim. Gerçek olgular olduğunda söyleyeceğim. Hiçbir siyasi cepheyle sürtüşmeye girmem söz konusu değil.”

II. Hrisostomos da Anastasiadis’in anlattıklarının Kıbrıs sorunuyla ilgili endişeleri giderdiğini ve verdiği cevapların Sen Sinod üyelerini coşturduğunu belirterek “Kilise, Kıbrıs sorununa Kıbrıs Helenizmi’nin ata toprağında kalmasına olanak tanıyacak çözüm bulma çabasında kendisine destek verecek” dedi.