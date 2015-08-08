banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Anastasiades Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalarını sürdüreceğini açıkladı

banner27

Anastasiades, Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalara devam etme taahhüdünde bulundu. Polis Chrysochous, Pomos ve Kato Prygos yetkilileri Kokkina geçiş noktasının açılması konusunda Anastasiades'e...

Anastasiades Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalarını sürdüreceğini açıkladı
banner137

Anastasiades, Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalara devam etme taahhüdünde bulundu. Polis Chrysochous, Pomos ve Kato Prygos yetkilileri Kokkina geçiş noktasının açılması konusunda Anastasiades'e bir mektup göndermişlerdi.


Cevap mektubunda Kokkina geçiş noktasının açılması talebine katıldığı ifade edildi ve bunun bölgeye sağlayacağı yararlar aktarıldı. Konunun eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ele alındığı, geçiş noktaları ile ilgili teknik komitede de gündeme getirildiği belirtildi.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler bugün Kokkina geçiş noktasının açılması için  etkinlik gerçekleştirdiler. 

Etkinliğe katılan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Barış Gücü’ne bir mektup verdiler. Mektupta yolun geçişlere açılması talep ediliyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.