Anastasiades Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalarını sürdüreceğini açıkladı

Anastasiades, Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalara devam etme taahhüdünde bulundu. Polis Chrysochous, Pomos ve Kato Prygos yetkilileri Kokkina geçiş noktasının açılması konusunda Anastasiades'e...

Anastasiades, Kokkina geçiş noktasının açılması için çabalara devam etme taahhüdünde bulundu. Polis Chrysochous, Pomos ve Kato Prygos yetkilileri Kokkina geçiş noktasının açılması konusunda Anastasiades'e bir mektup göndermişlerdi.



Cevap mektubunda Kokkina geçiş noktasının açılması talebine katıldığı ifade edildi ve bunun bölgeye sağlayacağı yararlar aktarıldı. Konunun eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ele alındığı, geçiş noktaları ile ilgili teknik komitede de gündeme getirildiği belirtildi.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler bugün Kokkina geçiş noktasının açılması için etkinlik gerçekleştirdiler.



Etkinliğe katılan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Barış Gücü’ne bir mektup verdiler. Mektupta yolun geçişlere açılması talep ediliyor.