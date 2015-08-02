Anamur'dan KKTC'ye su projesinde sona gelindi

Proje, deniz dibindeki basınç düzeyi borularla su aktarımını imkansız kıldığı için, özel bir teknikle inşa ediliyor.

SON 10 KİLOMETRE

Anamur'da Dragon Çayı üzerindeki Alaköprü Barajı'ndan başlayarak 23 kilometrelik bir kara hattıyla denize, oradan 80 km'lik deniz geçişiyle KKTC'ye ulaşan hatta, 10 kilometrelik boru döşeme işlemi kaldı. Deniz seviyesinin 250 metre altına indirilen hat, tabana askı halatlarıyla bağlanıyor.

80 KİLOMETRELİK BORU HATTI

80 bin 151 metre uzunluğundaki boru hattı, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte kurulacak askılarla KKTC’ye su taşıyacak. Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşası devam eden Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, deniz altındaki boru hattı ile Girne’de inşa edilen Geçitköy Barajı’na aktarılacak.

KKTC'NİN 50 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Projeyle ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Artık an meselesi, kısa süre içinde rüya gerçekleşiyor” dedi. Gökçekuş, “Projenin tamamlanması ile KKTC’nin 50 yıl boyunca su sorununu rafa kaldıracak ayrıca Türkiye’ye de bu tür projelerde liderlik görevi verecek ve çok büyük prestij kazanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.