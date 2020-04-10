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Anafartalar Lisesi’nden yardım çağrısı: 35 öğrenci zor durumda

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Girne Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, elektronik donanımda eksiklik yaşayan 35 öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kaldığını belirterek, yardım çağrısı yaptı

Anafartalar Lisesi’nden yardım çağrısı: 35 öğrenci zor durumda

Girne Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Girne bölgesinde elektronik donanımda eksiklik yaşayan 35 öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Hüryaşar, öğrencilere bilgisayar, tablet veya akıllı telefon alabilecek imkanı olan veya evlerinde fazladan bilgisayar, akıllı tablet veya telefonları bulunan duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

Girne Belediyesi aracılığıyla açıklamada bulunan Hüryaşar, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda eğitimin uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülürken, Girne bölgesinde elektronik donanımda eksiklik yaşayan 35 öğrencinin mahrum kaldığını kaydetti.

Uzaktan eğitimin doğurduğu ekipmanlara sahip olamayan öğrencilere yönelik başlatacakları yardım kampanyası için gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanç belirten Hüryaşar, kendisine 0539 102 91 26 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

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