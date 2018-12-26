Anadolu Sigorta, sel felaketinin yaralarını sarıyor

Anadolu Sigorta, üç hafta önce meydana gelen sel felaketinin ardından kısa süre içerisinde hasar ödemelerine başladı

Ülkede 5 Aralık tarihinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu konuda sigorta şirketleri de yoğun çalışma içerisinde bulunuyor.

Felaketin ardından bazı sigorta şirketleri, mağduriyet yaşayan sel mağduru müşterilerine hasar ödemesi yapmamak için çeşitli mazeretler öne sürerken, bazı sigorta şirketleri de mağdur vatandaşların yardımına koşmak için her türlü desteği veriyor.

Anadolu Sigorta müşterileri ise bu konuda en şanslı kesim olarak gösteriliyor.

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Anadolu Sigorta, sel felaketinin hemen ardından sigortalılarını önce SMS ile bilgilendirdi ve ardından kısa süre içerisinde hasar ödemelerine başladı.

Araç, işyerleri ve konutlarında ciddi boyutta hasar yaşayan vatandaşlar, Anadolu Sigorta’nın ilgisinden hayli memnun kaldı. Sel felaketinin ilk dakikaları itibariyle müşterilerinin yanında olan Anadolu Sigorta, bu konuda herkesin takdirini kazandı.

Özellikle Anadolu Sigorta Kıbrıs Şube Müdürü Cengiz Ertürk, mağdurlara karşı yakın ilgisi ve yardımseverliği ise mağdurların en büyük moral kaynağı oldu.

Vatandaşlar, müşterilerle tek tek ilgilenen Ertürk’ün diğer sigorta şirketlerine de örnek olmasını diledi.