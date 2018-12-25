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Anadolu Sigorta, sel felaketinin yaralarını sarıyor

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Anadolu Sigorta, üç hafta önce meydana gelen sel felaketinin ardından kısa süre içerisinde hasar ödemelerine başladı

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Anadolu Sigorta, sel felaketinin yaralarını sarıyor
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Ülkede 5 Aralık tarihinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu konuda sigorta şirketleri de yoğun çalışma içerisinde bulunuyor.

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Anadolu Sigorta, sel felaketinin hemen ardından sigortalılarını önce SMS ile bilgilendirdi ve ardından kısa süre içerisinde hasar ödemelerine başladı.

Araç, işyerleri ve konutlarında ciddi boyutta hasar yaşayan vatandaşlar, Anadolu Sigorta’nın ilgisinden hayli memnun kaldı.

Sel felaketinin ilk dakikaları itibariyle müşterilerinin yanında olan Anadolu Sigorta Kıbrıs Şube Müdürü Cengiz Ertürk ve sigortanın hasar birimi,

kısa sürede tüm mağdurlara yardım eli uzattı.

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