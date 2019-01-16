Ameliyatlar durabilir

Sağlık çalışanları, Pazartesi’ne kadar Mağusa Devlet Hastanesi ameliyathane bölümündeki personel eksikliklerinin giderilmediği takdirde ameliyathane hizmetlerini durdurma kararı aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 21 Ocak Pazartesi gününe kadar Gazimağusa Devlet Hastanesi ameliyathane bölümündeki personel eksiklikleri giderilmediği takdirde acil ameliyatlar dışında ameliyathane hizmetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Tıp-İş ve Kamu-Sen yaptığı ortak açıklamada, Hastane Yönetim Kurulları’nın, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın (6/2009) 125. maddesi uyarınca oluşturulan ve devlet hastanelerindeki idari, tedavi ve sağlık hizmetleriyle ilgili gerekli kararları alan kurullar olduğunu anımsatarak, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özerk/yerinden yönetim, sağlıkta verimliliğin artırılması ve eksikliklerin giderilip çözüme daha hızlı ulaşılması bakımından son derece önemlidir. Çalışanların karar alma mekanizmalarındaki aktif katılımı hizmet kalitesini doğrudan artıracaktır. Tepeden inme kararlar demokratik olmadıkları gibi aynı zamanda hizmetlerdeki uyumu da olumsuz etkilemektedir” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yönetim Kurulu kararlarını göz ardı ettiği ve bakanlıkta görevli bazı bürokratların hastanenin içişlerine direkt müdahale ettiği savunulan açıklamada, personel eksiklikleri nedeniyle zor şartlar altında hizmet verilen ameliyathanedeki sorunların çeşitli kereler bakanlığın gündemine getirildiği, ancak eksikliklerin bir türlü giderilmediği kaydedildi.

Açıklamada, son olarak, 7 Ocak’ta Sağlık Bakanı ile görüşüp Gazimağusa Devlet Hastanesi ameliyathanesindeki personel yetersizliğini ve başka bir bölümdeki personel fazlalığını dile getirerek, personelin efektif kullanılmasını talep ettikleri, ancak bakanlığın bu yönde hiçbir adım atmadığı ifade edildi.