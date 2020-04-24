Amcaoğlu’ndan indirim müjdesi

Maliye Bakanı Amcaoğlu, tüp gaza, akaryakıta, telefon ve internet faturalarına kısa süre içerisinde indirim yapılacağını açıkladı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Tüp gaza ve akaryakıta çok kısa süre içerisinde indirim yapılacağını ifade eden bakan Amcaoğlu, telefon ve internet faturalarına da indirim yapılacağını açıkladı.

GSM operatörleri ve İnternet Servis Sağlayıcıların verdikleri vergilerde indirim yapılacağına dikkat çeken Amcaoğlu yapılacak mevduat değişiklikleri ile hizmetlerin ucuzlayacağını vurguladı. Amcaoğlu’nun konuşması şöyle:

“Çok yakında GSM operatörleri ile yapılacak olan mevzuat değişikliği, GSM operatörlerinin verdiği hizmetlerde vatandaşımızın faturasına indirim olarak yansıyacak. İnternet Servis Sağlayıcı şirketlerin hizmetten dolayı verdikleri vergiler onların da doğruladığı şekilde tekrardan düzenlenecek. Vergilerde yapılacak indirimler ile vatandaşlarımızın daha ucuza konuşabilmesini sağlayacağız”

Öte yandan Amcaoğlu akaryakıta ve tüp gaza ciddi bir indirim yapılacağı müjdesini verdi. Amcaoğlu indirimin bir iki gün içerisine yapılacağını ekledi.

Amcaoğlu şöyle dedi:

“Akaryakıta ve tüp gaza önümüzdeki birkaç gün içerisinde önemli indirimler yapılacak. Sokağa çıkma yasağı olduğu için akaryakıta her hangi bir müdahalede bulunmamıştık. Çünkü yüzde 75’in üzerinde talep geriliği var. Çok kısa süre içerisinde hem tüp gazda hem de akaryakıtta önemli indirimler olacak.”