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Amcacık’ herkesi ağlattı

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda eden Arasta’nın sembol ismi Amcacık lakaplı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

Amcacık’ herkesi ağlattı
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Lefkoşa’da Arasta Çarşısı’nın sevilen esnaflarından olan ve geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu Gazimağusa’da yaşamını yitiren 57 yaşındaki Mustafa Cengiz (Amcacık) dün Lefkoşa Mezarlığı’nda gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllardır Arasta Çarşısı’nda hizmet veren Amcacık Kumaş Mağazası’nı işleten Mustafa Cengiz’i son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, sevenlerinin gözyaşları adeta sel oldu.

Cengiz’in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Öte yandan, Mustafa Cengiz’in ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.

  

 

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