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Ambulans ihalesi, bütçe yok diye iptal edildi

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Bir süre önce Rekabet Kurulu incelemesine takılan 12 adet ambulans ile ilgili ihale, ‘bütçenin uygun olmaması’ gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Ambulans ihalesi, bütçe yok diye iptal edildi
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Mayıs ayında itirazların yapıldığı, Eylül ayının ilk haftasına dek Rekabet Kurulu’nun değerlendirdiği ihale için kurulun iptal kararı aldığını belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmaması sebebiyle’ iptal edildiğini ifade etti. Talaykurt, Rekabet Kurulu’nun kararı ile ihaleyi iptal edip, yeni bir ihale için çalışma başlattıklarını, buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın yazılı isteği üzerine ihalenin tamamen iptalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın gerekçe olarak ise ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmamasının’ gösterdiği ve bunun yasaya göre mümkün olduğu ifade edildi.

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