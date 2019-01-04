“Amaçları sağlık birimimizi kapatmak”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Büyükkonuk sağlık biriminde görevli olan personeli çekip Mehmetçik”e görevlendirdiğini söyledi ve “Amaçları sağlık birimimizi kapatmaktır” dedi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın

Büyükkonuk sağlık biriminde görevli olan personeli çekip Mehmetçik”e görevlendirdiğini ve bunun siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sennaroğlu, “Amaçları sağlık birimimizi kapatmaktır! Bunu bilin Büyükkonuk belde insanı uyumaz” dedi.

Sennaroğlu şöyle dedi:

“Hiçbir gerekçe yok. 400 yaşlıya evinde bakan birimi hiçe sayan anlayış. Tamamen siyasi. Sağlık Bakanlığı olarak hiç personel bırakmadılar, ama biz belediyemizin bünyesindeki hemşire ile yine her zamanki gibi köylere yine çıktık,yaşlı teyzemlerimizin kapısını yine çaldık ,rutin tansiyon ve şeker testlerine an itibari ile yine bakıyoruz ey Sağlık Bakanlığı rahat olun.

Takoz koyamayacaklar. Rahat olun biz buralarda nefes aldığımız sürece Büyükkonuk belde insanın hep yanında olacağız. Siz siyasetinize devam edin”