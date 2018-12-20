Amaç, şiddete karşı durmak

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün kadın şiddetine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı ‘Odun’ isimli tiyatro oyununun ilk gösterimi Girne’de yapıldı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün kadın şiddetine dikkat çekmek adına birlikte hazırladığı ‘Odun’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oda oyunun ilk gösterimi Girne’de yapıldı. Ev sahipliğini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü üstlendiği ilk gösterimde Girne Oda Tiyatrosu’nda oturacak yer kalmadı.

Oyun kah ağlatıp, kah güldürürken, zaman zaman ise düşündürdü.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada oyunun gösterimine 20 Aralık’ta Alsancak’ın, 22 Aralık’ta ise Mağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam edileceği bildirilirken oyun tamamen ücretsiz olduğu da belirtildi.

Dernek, “Kadının, çocuğun, hayvanın, hiçbir canlının şiddet görmediği bir dünya olsun diye yola çıktık” açıklaması yaparak tüm halkımızı oyunu izlemeye davet etti.