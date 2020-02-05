Alsancak'ta kimliği meçhul şahıslar tarafından Muhammet Yılmaz'ın evinin bahçesine atılan molotof kokteyli şans eseri patlamadı. Alsancak'ta önceki gün gece yarısı, Merit Oteller Grubu casinolar koordinatörü Muhammet Yılmaz'ın evinin bahçesine kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhammet Yılmaz, önceki akşam gece yarısı bahçesinden cam kırılma sesi geldiğini fakat önemsemediğini, ertesi gün sabah neyin kırıldığına bakmak için bahçeye çıktığı zaman ise kırık cam şişesi parçaları ve üzerlerinde çaput parçaları gördüğünü ifade etti. Polisin inceleme yaptığını ve söz konusu molotof kokteylin amatörce ve bilinçsizce yapıldığı için patlamadığını, sadece bahçenin dışından atılan şişenin kırıldığını belirten Yılmaz, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade ederek, polisin olayın failini yakalayacağına olan inancını dile getirdi. "20 yıldır bu ülkede yaşıyorum, Merit oteller grubunda koordinatörlük yapıyorum ve kimseyle de bir husumetim yok" diyen Muhammet Yılmaz, "Belki işten çıkardığımız ve iş bulamadığı için bunalıma girip bizi takıntı yapan bir arkadaştır. Polisin olayı çözecektir.

Gerekli önlemleri aldık, evimizdeki kamera ve aydınlatmaların sayısını da artırdık" diyerek söz konusu olayın kendilerini tedirgin ettiğini fakat büyütülecek bir olay olmadığını da sözlerine ekledi