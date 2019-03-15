"Amaç idarenin hukuka aykırı uygulamalarını azaltmak"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, “Daire olarak amacımız toplum içerisinde etkin bir rol oynamak, hak arama kültürünü geliştirmek, İdarenin hukuka aykırı uygulamalarını azaltmak ve kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen bir sistemin oluşturulmasına katkı koymaktır” dedi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için mevzuatında değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, özellikle Avrupa ve Paris prensiplerine uyumun sağlanması için Ombudsman’ın yetkilerinin artırılmasının gerektiğini vurguladı.

Ombusman Dairesi, başvuru sayısının 2015 yılından itibaren önceki yıllara göre kat be kat arttığı göz önünde bulundurulduğunda, dairenin personel ihtiyacının ivedilikle karşılanması ve boş kadroların doldurulması gerektiğini ifade ederek, özellikle başvuruların mevzuat gereğince değerlendirilmesinde bir hukukçuya ihtiyaç duyulduğunu, denetçilerin daire içinde Ombudsman’ın dışında ulaşabilecekleri bir hukukçunun olmasının şart ve/veya elzem olduğunu kaydetti.

Ombudsman Dairesi, dairenin yapısının güçlendirilmesinin; denetimlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı gibi vatandaşın sorunlarına da daha hızlı bir şekilde çözüm üretebileceğini vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi, 2018 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi veya Ombudsmanlık müessesinin bireyler ve idare arasındaki sorunların çözümlenmesine katkı koymak amacıyla oluşturulduğu belirtilen açıklamada, Ombudsman Dairesi’nin bağımsız anayasal bir kuruluş olduğu belirtildi.

Ombudsman Dairesi hakkında bilgi verilen açıklamada, kurumun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar neticesinde kamuoyunun ilgisini kazandığı ve halkın en güvendiği ve memnuniyet duyduğu kurum haline geldiği belirtildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi faaliyetlerini; İsmet Paşa Mahallesi, Celaliye Sokak No 2 - 4, İnönü Meydanı, Lefkoşa adresinde yürütürken, daireye www.ombudsman.gov.ct.tr adresinden her zaman ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, Web sitesine ilaveten facebook sayfası ve info.ombudsman@gov.ct.tr mail adresinin de mevcut olduğu kaydedildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, “Daire olarak amacımız toplum içerisinde etkin bir rol oynamak, hak arama kültürünü geliştirmek, İdarenin hukuka aykırı uygulamalarını azaltmak ve kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen bir sistemin oluşturulmasına katkı koymaktır” dedi.