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Altın fiyatına asma yaprağı

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Kıbrıs Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan asma yaprağı, marketlerdeki fiyatıyla dudak uçuklattı. Kilosu 90 TL’den satılan asma yaprağını görenler şok yaşadı

Altın fiyatına asma yaprağı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hayatın her geçen gün zorlaştığını ve bunun en temel nedenin ise artan gıda fiyatları olduğunu savunarak, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın yeşilliğiyle birlikte bereketini insanlara sunmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız, özellikle Kıbrıs Türkü’nün her mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan yaprak dolmasının ana maddesi olan asma yaprağının bugünlerde manav reyonlarındaki yerini almaya başladığını ancak fiyatından dolayı elleyenin elinin yandığını kaydettiler.

Vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi bir manav reyonunda bulunan asma yaprağının kilosunun 90 TL’den satılmakta olduğunu aktararak “Asma yaprağı değil sanki de altın satın alacağız. 90 TL’ye asma yaprağı almak her babayiğidin harcı değil” diye konuştular.

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