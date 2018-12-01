Alternatif turizm arayışı

Turizm Bakanı Ataoğlu, turizmde alternatif sunan işletmelerin Kuzey Kıbrıs’ta da yatırım yapmalarını sağlamak için adım atılacağını bildirdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya’da alternatif turizm üzerine temaslarda bulundu.

Ataoğlu, Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katılmak üzere gittiği Antalya’da Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege ve Alternatif Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Fikri Ataoğlu, Alternatif Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığı görüşmede teleferik, kum heykel müzesi, çamur banyosu ve akvaryum gibi işletmeler hakkında bilgi aldı.

Sürdürülebilir bir turizm modeli için ülkenin alternatif turizm modellerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ataoğlu, turizmde alternatif sunan işletmelerin Kuzey Kıbrıs’ta da yatırım yapmalarını sağlamak için adım atılacağını bu yönde teknik toplantılar yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Fikri Ataoğlu, Antalya ile Kuzey Kıbrıs’ın tek bir tatil olarak pazarlanması gerektiğini bu konuyu yaptığı temaslarda ele aldıklarını söyledi.

