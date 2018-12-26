Altay Sayıl korkuttu

Ülkemizin tanınmış araştırmacı yazarı, fotoğraf sanatçısı ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi eski müdürü Altay Sayıl, sevenlerini korkuttu.

Bir süreden beridir yaşadığı alzheimer rahatsızlığı nedeniyle evinde zamanını geçiren Altay Sayıl, dün öğle saatlerinde eşiyle birlikte gittikleri Taşkınköy bölgesindeki Devpa Süpermarket’te kayboldu.

68 yaşında olan Altay Sayıl’ın marketten çıkıp kaybolduğunun duyurulmasının ardından ailesi polise haber verdi. Polis ekipleri Sayıl’ı bulmak için geniş çaplı arama başlatırken, sevindirici haber üç saat sonra geldi.

Sayıl’ı bir vatandaşın yolda bulduğu ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Sayıl, daha sonra taburcu edilerek evine döndü.