Alsınlar 6 TL’yi kendileri harcasınlar

HÜR-İŞ, asgari ücretin belirlenmemesini Başbakanlık önünde protesto etti. HÜR-İŞ Başkan Vekili Serdaroğlu, günlük 5,90 TL’lik artışın asgari ücretliye reva görüldüğünü söyledi ve “Alsınlar o 6 TL’yi kendileri harcasınlar” dedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), asgari ücretin halen belirlenmemesini Başbakanlık önünde yaptığı eylem ve basın açıklamasıyla kınadı.

HÜR-İŞ Genel Başkan Vekili ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’na başvuru yaparak asgari ücretle ilgili tüm verileri talep ettiklerini, fakat gönderilmediğini, HÜR-İŞ’in kendi verileriyle son yapılan toplantıya oturduğunu ve hükümet kanadının masaya %6’lık (177 TL net) bir artışı öngörerek masaya geldiğini kaydetti.

Günlük 5,90 TL’lik artışın Asgari Ücretliye reva görülen miktar olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Alsınlar o 6 TL’yi kendileri harcasınlar” diyerek, söz konusu “sefalet ücretinin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, önceki gün Meclis kürsüsünde “Sendikaların Asgari Ücretliyi temsil etmediği” söyleminde bulunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da eleştirerek, HÜR-İŞ’e bağlı 8 sendikanın içerisinde özel sektörde örgütlü çalışanların da bulunduğunu hatırlattı ve Arıklı’ya özel sektörde örgütlenmenin önünü açmaya katkıda bulunması ve öngördüğü asgari ücreti kamuoyuna açıklaması çağrısını yaptı.

Mecliste bulunan siyasilerin bir tiyatro oyunu sahnelediğini savunan Serdaroğlu, Başbakan’dan “halkın alım gücünü yükseltecek bir asgari ücretin belirlenmesine katkıda bulunmasını”, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan da “halk açlık ve sefalet içindeyken sessiz kalmamasını” istediklerini belirtti.

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin de YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın önceki gün Mecliste yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, “Kendisi 20 bin TL maaş alırken, Güzelyurt’ta HÜR-İŞ’e bağlı bir sendikamızda örgütlü Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanının 1000 TL maaş aldığını da kendisine saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.