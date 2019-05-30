Alsancak’ta sansar yakalandı

Taşkent Doğa Parkı tarafından arandığı duyurulan kayıp sansar, Alsancak Özgürlük Parkı’nda tespit edildi

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı tarafından arandığı duyurulan kayıp sansarın Alsancak Özgürlük Parkı’nda tespit edildiğini duyurdu. Sarpten, sansarın uzman biyologlara teslim edildiğini, veteriner muayenesine gönderildiğini belirtti. Ülkenin doğasına ait olmayan bu ve benzeri hayvanların izinli veya izinsiz hiçbir suretle ülkeye sokulmaması gerektiğine değinen Sarpten, “Anlaşılan o ki, sadece insanlar için değil Kuzey Kıbrıs hayvanlar için de sorma gir hanına dönüşmüştür.” dedi. Sarpten’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle: “Bugün sabahtan itibaren Taşkent Doğa Parkı ile istişare içerisinde "adamızın doğasına ait olmayan" bir sansar (Malpes sp) türü Alsancak bölgesinde aranmaktaydı. Kemirme huylarından ötürü çevreye zarar verebilen ve aynı zamanda da doğal yaban hayat üzerinde tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan bu memeli türünü Alsancak Özgürlük Parkı'nda Prof. Dr. Salih Gücel ile farklı bir çalışma yaptığımız esnada tespit ettik ve yakalayabildik. 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayarak süratle rehabilitasyon uzmanı biyolog arkadaşlara teslim ettik. Veteriner muayenesi yapıldıktan sonra daha detaylı açıklama yapılacaktır. Bu canlıların ülkeye sokulması son derece sakıncalı olduğu halde öğrendiğimiz kadarıyla ülkedeki petshoplar aracılığıyla getirilen kayıtlı 2 sinsar vardır. Şüphesiz bir o kadar da kayıtsız var! Bu olay bir kez daha göstermiştir ki ülkenin doğasında ait olmayan bu ve benzeri hayvanların izinli/izinsiz hiçbir suretle ülkeye sokulmamalıdır. Anlaşılan o ki, sadece insanlar için değil kuzey kıbrıs hayvanlar için de sorma gir hanına dönüşmüştür.” Sosyal medyada paylaşılmıştı Taşkent Doğa Parkı, Alsancak bölgesinde sansar görüldüğünü duyurdu, henüz bulunamayan hayvan için vatandaşlardan yardım istemişti. Yapılan açıklamada; Kıbrıs’ın türü olmayan, ülkeye ne yolla geldiği belli olmayan ve birçok hastalık taşıma riski olan hayvanın görülmesi durumunda müdahale edilmeye çalışılmaması, göz takibine alınarak vakit kaybedilmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nın aranması istenmişti. Ayrıca; Veteriner Dairesi ve Alsancak Belediyesi’ne gerekli bilgilendirmenin yapıldığı da belirtmişti