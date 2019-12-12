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Alsancak ve Yeni Erenköy Belediyesi Maliye Bakanlığı'yla protokol imzaladı

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Alsancak ve Yeni Erenköy Belediyesi Maliye Bakanlığı'yla protokol imzaladı

 Alsancak Belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi, devlete olan borçlarının yapılanması için ilgili Maliyeye Bakanlığı ve ilgili  dairelerle protokol imzaladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, depozit, prim ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında Alsancak ve Yenierenköy Belediyeleri ile protokoller imzalandığı ifade edildi.
ALSANCAK 

Maliye Bakanlığında dün, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı arasında imzalanan protokol, Belediyenin Gelir ve Vergi Dairesi’ne olan vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor. 

YENİERENKÖY

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak tarafından imzalanan protokol ise, Belediyenin İhtiyat Sandığına olan prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesine olan  prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesine olan vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor. 

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