Aşırı yağışlar nedeniyle Alsancak'ta yol çöktü. Belediye, Şht.Yusuf Besim sokağın üst kısmında aşırı yağışlar nedeni ile yolda çökme meydana geldiğini duyurdu, dikkatli olunması ve söz konusu yolun kullanılmaması uyarısında bulundu.
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