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Alsancak elektriksiz kalacak

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Alsancak'ta elektrik enerjisinin yarın kesik olacağı duyuruldu

Alsancak elektriksiz kalacak

Kıb-Tek, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü elektrik enerjisinin yarın kesik olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle yarın, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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