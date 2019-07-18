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Alsancak çevre yolu projesi esnafla paylaşıldı

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Alsancak çevre yolu projesi esnafla paylaşıldı
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Alsancak Belediyesi, çevre yolu konusunda esnafla bilgi alışverişinde bulundu.
Konuyla ilgili Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Belediyesi ve Karayolları tarafından yapılan teknik çalışma “Deniz Kızı bölgesi” esnafına aktarıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Açıklamaya göre toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bölge milletvekilleri, Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, teknik ekipler ve bölge esnafı katıldı.

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