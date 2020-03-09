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Alsancak Belediyesi'nden İlkbahar Şenliği

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Alsancak Belediyesi'nden İlkbahar Şenliği

 Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Maslenitsa” gününün  gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer aldı.

Etkinliğe, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

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