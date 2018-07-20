Alpet’ten görülmemiş kampanya

Kuzey Kıbrıs'ın akaryakıt sektörünün öncü ve dinamik kuruluşu Alpet, eşi benzeri görülmeyen bir kampanyaya imza atıyor ve ev ve araba kazandırıyor

Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt: “Bu kampanya tüm kampanyalarımızın en büyüğü. Bir hayaldi ve gerçek oluyor”

Alpet Kıbrıs, 2012 yılından bu yana Alpet ClubCard sadakat kart programı ile gerçekleştirdiği onlarca kampanyanın en büyüğünü gerçekleştiriyor. Bu kampanya ile onlarca markadan yüzlerce ödülün yanı sıra anlık akaryakıt hediyesi, 2018 model Jeep Renegade ve Selba Homes işbirliği ile ev hediye ediyor.

Alpet ClubCard sadakat kart sisteminin ve kampanyanın tanıtımını dün Merit Lefkoşa Hotel'de gerçekleştirdi.

Bu organizasyonda Alpet üst düzey yetkilileri, kampanya koordinatörü Medialife Reklam & Organizasyon yetkilileri, Selba Homes üst düzey yetkilileri ve Kuzey Kıbrıs Turkcell üst düzey yetkilileri katıldı.

2012 yılında pos cihazları ile entegreli Alpet ClubCard sadakat kartı, bugün anlaşmalı Alpet akaryakıt istasyonlarında mevcut pompa üzeri otomasyon sistemi ile birebir entegreli çalışan bir sadakat kart sistemi haline geldi. ClubCard kullanan sadakat kart üyelerine özel arayüz ile bu otomasyon sistemi desteklenmiş ve alpetclubcard.com web adresinden kişi kendi ClubCard'î ile ilgili tüm detayları güvenli şekilde kaydedebilecek, puan takibi yapabilecek ve Alpet ClubCard kampanyalarını takip edebilecek.

ALPET CEO'SU YEŞİLYURT: "HAYALDİ GERÇEK OLUYOR!"

Alpet ClubCard sadakat kart programının kurulum sürecinden bu yana binlerce ödül kazandırdığını belirten Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt; "Bu kampanya tüm kampanyalarımızın en büyüğü. Alpet ClubCard'ın Kuzey Kıbrıs'ta en geniş sadakat kart programı olduğu bilinci ile tüm kitlelere kazandırma amacı ile çıktığımız bu yolda, bugün Türk koçanlı bir ev, lüks bir araba, binlerce litre akaryakıt ve onlarca markadan yüzlerce ödül kazandırma hedefi ile kampanyamızı çok yakında başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.Bu kampanya bir hayaldi ve gerçek oluyor!" dedi.

ALPET KIBRIS ÜLKE MÜDÜRÜ TOPRAK; "CLUBCARD İLE KAZANCINIZ BOL OLACAK!"

"60.000 üyesi ile Kuzey Kıbrıs'ın en geniş sadakat kart platformu olan Alpet ClubCard sektörün öncü markası Alpet'in kazançlarla bütünleştirdiği bir platform haline gelmiştir." diyen Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak; "ClubCard ile bol kazancınız olacak. Anlaşmalı Alpet istasyonlarından her akaryakıt alışverişiniz öncesi ClubCard'ınızı kullanmayı unutmayın." uyarısında bulundu.

TAHİROĞLU: “BÖYLE BİR KAMPANYANIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ.”

Basın toplantısında söz alan Selba Homes Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ata Tahiroğlu ise “Alpet ve Medialife gibi büyük markaların yer aldığı bu dev kampanyanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Alpet’i böylesi büyük bir yatırımı tamamlayarak müşteri sadakatine verdiği önemden dolayı da ayrıca tebrik ederim.” dedi

ASLAN: “MÜŞTERİYE VE MÜŞTERİ SADAKATİNE YATIRIM YAPMAYAN MARKALARIN ARTIK DÜNYADA AYAKTA KALMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan basın toplantısında yaptığı konuşmada “Müşteriye ve müşteri sadakatine yatırım yapmayan markalar artık dünyada ayakta kalması pek mümkün değil. Dolayısıyla ben başta Alpet yönetimini bu alana yatırım yaptıkları için tebrik etmek isterim. Biz de böyle bir projenin içinde olduğumuz için son derece mutluyuz. Beraber çalıştığımız projeler vesilesiyle zaten Altınbaş grubuyla ticari işbirliklerimizin dışında adeta bir gönül bağımız oluşmuştur. Bu projede de mutlaka teknoloji ve iletişim desteğimizle olmak istediğimizi belirttik. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak projede dijital ürünlerimiz Dergilik ve Fizy ile yer alıyoruz. Bu iki ürünümüzü kullanıcılar hediye olarak kazanabilecek. Bir de madem projede böylesi güzel bir ev var, biz de teknolojimizi kullanalım bu evi akıllı ev yapalım diye düşündük. Smart home (akıllı ev) yatırımını Turkcell olarak biz üstleniyoruz. Bu evin talihlisi evi kazandığında akıllı bir evin içerisinde oturacak ve bir senelik tüm sabit interneti de Turkcell tarafından karşılanacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak hem teknolojimiz hem de altyapımızla projenin içerisinde yer aldık. Katılacak herkese bol şans diliyorum.” dedi.

VURGUN: “BU KAMPANYAYI ÜÇ YILDIR KURGULAYIP, GELİŞTİREREK TAMAMLADIK."

Organizasyonda konuşma yapan kampanya koordinatörü Medialife’ın kurucu direktörü Cem Vurgun ise “Öncelikle müşteri sadakatine bu denli önem vererek milyon doları aşkın yatırım yapan ve gayet şeffaf ve kullanıcı dostu bir sadakat kart sistemi yaratan Alpet’e teşekkürlerimi sunarım.” diyerek, sistemin kurulumunun üç yıl boyunca geliştirilerek devam ettiğini ve gelinen günde kişiye özel arayüz ile Kuzey Kıbrıs’ta bir ilkin yine Alpet ile sağlandığını belirtti.

Altınbaş Holding’in doğduğu topraklara yatırımlarına hızla devam ettiğini söyleyen Vurgun, “Bu dev kampanyada verilecek ödüller beş dönemde verilecektir ve tüm çekiliş tarihleri özel günlere denk getirilmiştir. Yılbaşı özel çekilişinde araba, 2019 yılının 20 Temmuz’unda ise ev çekilişi gerçekleşecektir. Kampanyanın tanıtımı ve kurumsal iletişiminin sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca başta Selba Homes olmak üzere kampanyaya büyük katkılarda bulunan iş birlikli firmalara da teşekkürlerini sunan Vurgun:” Bu kampanya temel tüketim ihtiyaçlarının kazanç ile alınabileceğinin bir örneğidir.” dedi.

ALPET KIBRIS SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ TÜRKOĞLU; "ALPETCLUBCARD.COM'DAN KAYDINIZI YAPMAYI UNUTMAYIN!"

Alpet ClubCard sadakat kart sisteminin otomasyona aktarımı ve alpetclubcard.com ile entegrasyonun bire bir işlediğini belirterek sözlerine başlayan Alpet Kıbrıs Satış ve Pazarlama Müdürü Tevfik Türkoğlu ise; "17 Temmuz 2018 itibarı ile yeni sisteme geçilmesi sebebi ile tüm Alpet ClubCard'lar pasif hale gelmiştir. Mevcut ClubCard'ınız ile ilgili bilgi kaydı yapmanız gerekmektedir." uyarısında bulunarak; "Kuzey Kıbrıs'ın gelmiş geçmiş en büyük kampanyasını Alpet ClubCard kullanıcılarına sunmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu kampanya ile yüzbinlerce liralık ödülü Alpet ClubCard'lı müşterilerimize hediye edeceğiz. Kampanya 2 aşamadan oluşmakta. Anlaşmalı Alpet istasyonlarından gerçekleştireceğiniz akaryakıt alışverişinizin öncesinde ClubCard'ınızı alpetclubcard.com web adresinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt sonrası kartınız aktif duruma gelecektir. Sonrasında akaryakıt alışverişiniz öncesinde Alpet ClubCard'ınızı pompaya okutması için Akaryakıt Satış Görevlisi'ne vermeyi unutmayınız. Her alışverişiniz sonrası kazanımlarınızı alpetclubcard.com'dan hesabınıza girerek kontrol edebilirsiniz." dedi.

Kampanya aşamaları

Aşama 1 : Her 50 TL'lik akaryakıt alışverişinizde 2018 model Jeep Renegade kazanma şansının yanı sıra, onlarca markadan yüzlerce ödül ve anlık akaryakıt kazanma şansı da sizleri bekliyor!

Alpet ClubCard ile gerçekleştireceğiniz her akaryakıt alışverişiniz 50 TL'ye ulaştıkça sistem otomatik bilet üretecektir. Tüm kazanımlarınızı alpetclubcard.com'dan kişisel hesabınızdan kontrol edebileceksiniz. Periyodik olarak gerçekleştirilecek çekilişlerle onlarca markadan yüzlerce ödül ve yılbaşı özel çekiliş ile 2018 model Jeep Renegade sizin olabilir!

Aşama 2: Her 100 TL'lik akaryakıt alışverişlerinizde ev kazanma şansı Alpet ClubCard'ta!

Her 50 TL'de araba ve markalar işbirliği çekilişlerine katılıma ek olarak anlaşmalı Alpet akaryakıt istasyonlarından Alpet ClubCard'ınız ile gerçekleştireceğiniz akaryakıt alışverişlerinizin 100 TL'ye ulaşması ile Alpet ClubCard'ınıza kayıtlı telefon numarasına gelecek 8 haneli şifreyi 4400'a SMS göndererek ev çekilişine katılabilir, Selba Homes güvencesi ile Lefkoşa, Marmara bölgesinde inşa edilen "Selba Colours" projesinden 2+1, Türk Koçanlı daire kazanabilirsiniz.

Bilgi ve detaylar sosyal medyada ve alpetclubcard.com'da

Alpet ClubCard ile ilgili başvuru prosedürü ve tüm kampanyalarımız için bizleri sosyal medyada AlpetKıbrıs'tan, alpetclubcard.com'dan takip edebilirsiniz.