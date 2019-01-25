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Alo 1191 kuruluyor

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Alo 1191 kuruluyor
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  "Alo 1191 - Uyuşturucuyla Mücadelede Danışma ve Destek Hattı"na yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde Mart ayı başında hizmete girmesi hedeflenen merkeze alınacak 4 uzman personel için bugün münhal ilan edildi. 

Yazılı ve sözlü mülakat sonucu belirlenecek 4 uzman personel, önce Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda, daha sonra da Türkiye’de eğitim alacak. 

7 gün 24 saat vatandaşa telefon hattı veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme ve canlı mesajlaşma yoluyla hizmet verecek olan hat aracılığıyla bağımlı bireye danışmanlık hizmeti; bağımlılık konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma, acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme hizmeti verilecek.

İhtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme de yapılacak. 

Başvurular Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’na yapılacak

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