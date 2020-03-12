Alman hastanın durumu iyi

KKTC’de 65 yaşındaki Alman turist dışında herhangi bir korona virüsü vakası olmadı. Sağlık Bakanı Pilli, Alman hasta ve karantinada tutulan kocasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Korona virüsünün görülmesi üzerine Türkiye’den KKTC’ye gelen Halk Sağlığı Ekibi, dün sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

Sağlık Bakanlığı’nda dün Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarının da katılımıyla koronavirüs (Covid 19) konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda, salgındaki son durum ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 65 yaşındaki kadın Alman turist dışında herhangi bir korona virüs vakası olmadığını söyledi. Pilli, hasta ve karantinada tutulan kocasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde karantina bölümünde tek vaka olduğunu, bunun da 65 yaşındaki Alman turistin olduğunu ifade eden Pilli, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karantinadaki kocasının da sağlık durumunun iyi olduğunu ve onda bir bulgu tespit edilmediğini ifade eden Pilli, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde bu 2 kişinin olduğunu kaydetti.

Hastaneye her başvurunun hasta anlamına gelmediğini ifade eden Pilli, şöyle devam etti:

“14 gün karantina sürecek. Pazartesinden bugüne başka vaka tespit edilmedi. Aynı uçakla gelen tüm turistler karantinaya alındı ve otelde tek kişilik odalarda tutuluyor. Almanların gittiği tüm oteller ilaçlandı. Ülke genelinde ilaçlamalar sürüyor. Tedbirler iki katına çıkarıldı. Salgın ülkelerinden gelenler kesinlikle geri gönderiliyor, en küçük şüphe duyulan kişi ülkeye alınmıyor.

Okullarda tedbirler alındı, ilaçlamalar yapılıyor. En önemli şey herkesin kendine düşen görevi yapmasıdır. Herkes hijyen kurallarına uymalıdır.

Ülkede salgın yoktur panik yapılmamalı. Halkımız rahat olsun demiyorum. Herkes kendine düşen görevi önlemleri yerine getirirse hiçbir sorun yaşamayız.”

Sağlik Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den 2 halk sağlığı uzmanının geldiğini ve kendilerine destek verdiğini de ifade ederek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm malzemelerin hibe şeklinde alınacağını, ayrıca stokları artırdıklarını kaydetti.

Ülkede maske şikayetlerinin bilgilerine geldiğini, bunu yakından takip ettiklerini ifade eden Pilli, “Ama vatandaşlar ilk önce ellerine, temas ettiği yerlere dikkat etsin. Fırsatçılar ortaya çıktı, üzerlerine gideceğiz, tüm tedbirleri alacağız, maskeleri biz getirip vatandaşlara dağıtacağız, bunun çalışması içindeyiz” diye konuştu.

Maske kullanımının bilinçli yapılması gerektiğine de işaret eden Pilli, “Yıkanan maske, cepte gezdirilen maske olmaz, yanlıştır. Hasta değilsen maske takmaya gerek yoktur. Maskeyi hasta olan kişi takar yapılması gereken ellerin sürekli yıkanmasıdır. Maske konusunda uzmanların, bakanlığın açıkladığı kurallara uyulsun” dedi.